Shohei Ohtani es el MVP de la Liga Americana

El japones Shohei Ohtani de los Angelinos de Anaheim ha sido nombrado el Jugador mas valioso (MVP) de la Liga Americana en la MLB. Ohtani posiblemente tuvo la mejor temporada nunca antes vista en la historia del beisbol gracias a sus números tanto en lo ofensivo como desde la lomita, dejando sin opciones a Vladimir Guerrero Jr. y Marcus Semien, ambos jugadores de los Blue Jays de Toronto que fueron finalistas. (Seguir leyendo…)

The only way to close out a historic season.

Shohei Ohtani is your unanimous 2021 American League MVP. pic.twitter.com/zlw5aGr68k

— MLB (@MLB) November 18, 2021