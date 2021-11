La historia de vida de Rob Greenfield, de 35 años, es una enseñanza para muchos. Este oriundo de Wisconsin, no siempre vivió como ahora, de manera tan austera y minimalista, sino que tuvo una renovación en 2011. Inspirado por documentales y libros sobre una vida más simple, comenzó cortando sus posesiones por la mitad, deshaciéndose de todo lo que no había usado en los últimos seis meses. Y no paró más. (Seguir leyendo…)