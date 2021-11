Momentos de terror ‘plaga bíblica’ de 50 millones de cangrejos caníbales cerraron carreteras en Australia. (Sigue leyendo aquí…)

Chequea video a continuación

CRAB TRAFFIC: Millions of flame red crabs have started to make their way out of the jungles of Christmas Island, off the coast of Western Australia, as they march to the ocean.

DETAILS: https://t.co/2C1meeoIP7 #9News pic.twitter.com/DhOiSiDRtN

— 9News Australia (@9NewsAUS) November 17, 2021