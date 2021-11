Carajitas de Kobe en la cancha

Las hijas del legendario jugador de los Lakers, Kobe Bryant, estuvieron con el español Pau Gasol en las instalaciones del equipo.

Bianka de cuatro años y Capri de dos años de edad estuvieron con el ex compañero y gran amigo de Kobe Bryant. Vanessa Bryant compartió el adorable momento en sus redes sociales.

Great to see Pau Gasol back at the Lakers practice facility with the Bryant family 💜💛

(h/t @overtime ) pic.twitter.com/9YsgRtnrLw

— NBA Central (@TheNBACentral) November 21, 2021