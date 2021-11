“Me diste una verdadera lección en esta vuelta”

A través de su cuenta de Instagram, el cantante Arcángel compartió un “story” en el que dice no reclamarle al Padre (Dios) y también pidiéndole fuerzas y entendimiento para poder procesar el momento doloroso para él y su familia. “Yo no soy NADA ni NADIE para exigirte y mucho menos reclamarte nada PADRE, se me enseñó a que tú voluntad pase lo que pase debe ser respetada y aceptada! Y aunque duela a un nivel inexplicable si es así tu voluntad TE REPITO que la acepto PAPÁ ahora si creo que estoy en posición de pedirte FUERZA y ENTENDIMIENTO PARA PODER GUIARNOS…!”, escribió el artista. (Seguir leyendo…)

