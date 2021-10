‘Soy adicta al ejercicio’

Adele rompe el silencio sobre la pérdida de peso de 100 libras, el divorcio y un nuevo romance caliente mientras hace historia como la primera celebridad en cubrir la Vogue británica y estadounidense.

Adele ha revelado que es adicta al ejercicio, ya que rompió el silencio sobre su pérdida de peso de 45 kilos y habló con franqueza sobre su divorcio y su nuevo romance con Rich Paul.

La cantante de Someone Like You, de 33 años, hizo historia el jueves como la primera celebridad en cubrir la revista Vogue británica y estadounidense, donde abordó su ruptura con su exmarido Simon Konecki y su transformación corporal por primera vez.

Se veía increíble en una sesión de acompañamiento para la publicación mientras posaba con un vestido corsé de satén negro antes de cambiarse a un vestido amarillo de alta costura de Vivienne Westwood.

‘Nunca se trató de perder peso, siempre se trató de volverme fuerte y dedicarme tanto tiempo todos los días sin mi teléfono. Me volví bastante adicto. Hago ejercicio dos o tres veces al día’.

Adele también habló sobre su divorcio de Simon, de 47 años, diciendo que ella lo «dejó» y que «se habría sentido miserable si no se hubiera puesto a sí misma en primer lugar».

Ella dijo sobre la ruptura de su relación: ‘Simplemente ya no era adecuado para mí. No quería terminar como muchas otras personas que conocía.



No fue miserable, miserable, pero me habría sentido miserable si no me hubiera puesto a mí mismo en primer lugar. Pero, sí, no pasó nada malo ni nada de eso ‘.

Para la foto de la portada de la revista se veía deslumbrante mientras se ponía un vestido de alta costura amarillo tetona.

La estrella cautivó con el vestido estilo corsé de la diseñadora Vivienne Westwood para la sesión radiante.

Ella usó sus trenzas rubias en un secador hinchable para la imagen brillante y optó por un maquillaje glamoroso completo con su clásico delineador de ojos negro alado.

En otra parte de la propagación, subió la temperatura mientras usaba un vestido estilo corsé negro tetona que combinó con medias estampadas con manchas y tacones blancos.

La cantante lució elegante con una chaqueta de tweed y una camisa a rayas para otro look deslumbrante antes de cambiarse a un espectacular vestido verde.

Por primera vez en la historia, British Vogue y American Vogue comparten su portada de noviembre para presentar a Adele.

Al compartir la imagen en las redes sociales, la publicación escribió: ‘En una espectacular adquisición transatlántica por parte de una de las artistas femeninas más vendidas del siglo XXI, por primera vez en la historia #BritishVogue y American @VogueMagazine comparten una estrella de portada: la inimitable Adele.

Viene después de que se informó el miércoles por la noche que Adele está lista para hacer su regreso musical con un espectáculo especial para ITV.

La estrella finalmente dio a conocer su nueva música tan esperada el martes, y se dirigió a Twitter para revelar que su nueva canción se llama Easy On Me y que se lanzará el 15 de octubre.

Según The Sun, el creador de éxitos está en conversaciones avanzadas con la emisora sobre protagonizar un programa al estilo ‘Audience With’ para mostrar las nuevas canciones.

Viene después de la última vez que lanzó nueva música en 2015 con su álbum 25, apareció en un especial único cantando los nuevos éxitos llamado Adele en la BBC.

El programa fue presentado por la sensación del programa de entrevistas Graham Norton y vio a la cantante de Hello interpretando sus éxitos del tercer álbum en vivo con una banda.

Una fuente le dijo a la publicación: ‘El contrato aún no está firmado, pero ITV está realmente ansioso por hacerlo realidad.

«Adele en la BBC fue el evento de televisión musical del año, y están ansiosas por conocer su regreso, que es la comidilla de la industria».

MailOnline se ha puesto en contacto con representantes de Adele e ITV para obtener un comentario.

Se ha informado que el programa está siendo producido por Fulwell 73, quien también creó la popular serie estadounidense de James Corden The Late Late Show.

Adele y Fulwell trabajaron juntas anteriormente cuando protagonizó el sketch de James Carpool Karaoke.

Adele finalmente dio a conocer su nueva música tan esperada el martes.

Se dirigió a Twitter para revelar que su nueva canción se llama Easy On Me y está programada para su lanzamiento el 15 de octubre.

En un inquietante adelanto en blanco y negro, el delineador de ojos líquido característico de la estrella era visible, así como sus largas uñas mientras conducía un automóvil por una carretera rural después de insertar un cassette en un reproductor con el nombre de la canción garabateado.

Se podía ver a Adele con la mano extendida por la ventanilla del automóvil moviéndose al compás de la música. Llevaba un mac de PVC y uñas largas y puntiagudas.

Mientras aceleraba por la calle, las partituras salieron de las bolsas de su automóvil y se elevaron por el aire mientras tocaba el piano, pero no se escuchó ninguna voz del ícono del pop.

