Así recuerda Pavel Núñez a Yaqui Núñez del Risco

Pavel Núñez por Instagram:

“A 7 años de no verte, sigues vivo aquí en mis versos, que se encoja el universo, que te aplaudan en el cielo, que tu palabra taladre el viento de cualquier vuelo, que hoy te recuerdo tanto, como si nunca te fuiste hoy te siento tan cercano, tú consejo me hizo humano y cuando la gente me para y me habla con cariño del Don que llevo en palabras, le digo que lo heredé del que más bonito habla, si habla lo digo en presente, tu voz nunca se murió, muere el hombre, muere el cuerpo, pero sigue vivo el verso.”