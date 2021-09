Liza Blanco: “Una foto sexy no define tu valor”

Liza Blanco por Instagram:

“Una foto sexy no define tu valor. Reconozco que muchas veces he dejado de compartir una foto que me gusta por el que dirán, y sobretodo después que soy madre de una niña. Pero, porque definir lo que somos por una fotografía, porque eso nos da o nos quita valor? Que compartas una foto en traje de baño no te quita que seas una buena madre, buena mujer, hija, amiga o esposa… Así que definitivamente hay que hacer más de lo que nos hace bien.”