Video: tiburón vs. surfista

El momento en que un tiburón casi devora a un joven surfista en la Florida.

Un surfista de 16 años se salvó de ser devorado por un tiburón en una playa de Daytona, Florida, en un peligroso ataque que fue captado en cámara y del cual afortunadamente salió ileso.

En un avistamiento raro, se pueden ver dos tiburones lanzándose a través de la misma ola con surfistas a solo unos metros de distancia. Uno de esos surfistas era Doyle Nielson, de 16 años, que se ve con el traje azul. (Seguir leyendo…)

I don't know what's more shocking: the fact that some guy got this on video, or how the kid shook it off #Shark #SharkAttack #News #Florida #Animals #Surfing #Viral pic.twitter.com/fIadhqGLr6

— Lukewarm Takes (@LWarmTakes) September 16, 2021