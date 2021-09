Tatis Jr. y Manny Machado por poco se fajan

Fernando Tatis Jr. y Manny Machado protagonizaron un tenso momento durante el encuentro del sábado entre los Padres de San Diego y Cardenales de San Luis. A la altura del quinto episodio, las estrellas del conjunto californiano intercambiaron fuertes palabras en el dugout, y casi llegan a los golpes. (Seguir leyendo…)

Manny Machado and Fernando Tatis Jr. had to be separated while yelling at one another in the dugout pic.twitter.com/y1x58iKeVB

