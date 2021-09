Shaquille O’Neal quillao con Kyrie Irving

Shaquille O’Neal está harto de Kyrie Irving, dice que los Brooklyn Nets deberían cortar los lazos con la estrella si no puede jugar partidos en casa debido a que no está vacunado.

Irving ha sido atacado por supuestamente no vacunarse a medida que avanza la pandemia y actualmente no podrá jugar partidos en casa debido al mandato covid-19 de Nueva York.

Con los Nets listos para una carrera por el título con KI, Kevin Durant y James Harden en 2021-22, se le preguntó a Shaq qué haría si Kyrie se pierde la mitad de la temporada … y no se está conteniendo.

«Subía las escaleras y decía: ‘Sáquenlo de aquí'», dijo Shaq a «Tiki y Tierney» esta semana. «Podemos ganar con dos golpes y un gran tirador y algunos reboteadores como los que tenemos. Saca su trasero de aquí».

"I would go upstairs and say 'get (Kyrie) up out of here. Get him outta here'… Whoever owns the Nets, get his ass up outta here"@SHAQ says #nets have to trade #kyrie if he doesn't get vaccinatedhttps://t.co/aYyuIQ35js pic.twitter.com/MHV4LtFdCs

— TikiAndTierney (@TikiAndTierney) September 29, 2021