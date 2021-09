Los ‘viejitos’ de los Lakers

LeBron James bromeó con los periodistas sobre la edad del roster de Lakers.

«Estoy muy contento de estar aquí con ustedes para escuchar sus preguntas, sus buenos comentarios y los no tan buenos», dijo entre risas la estrella de Lakers, en la que fue una clara referencia a la gran cantidad de cuestionamientos sobre la edad de sus compañeros.

LeBron has heard all of your jokes about the Lakers’ age. 😅

