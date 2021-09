(clic en foto pa’ ver el video)

Maybelly Ruiz

Santo Domingo.–Buenos días, esto le paso anoche a mi hermana @arlettefashion_ por favor ayúdenme a difundir hasta dar con el paradero de estos antisociales que no respetaron ni tuvieron reparo siquiera por mi sobrino de 4 años gracias a Dios no le hicieron nada, pero no es justo el primer día que abre su local sin saber el esfuerzo y el tiempo que tomó…»