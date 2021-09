¿Se calienta uno de los casos dormidos?

Altagracia Salazar

Santiago se salvó del rumor de anoche, que le tocó el turno a Donald Guerrero para ser la figura de los mentideros periodísticos.

Cuando llegue a casa pasada las 8, el whatsapp empezó a gritar lleno de preguntas sobre Guerrero que está tranquilito desde febrero cuando acudió por ultima vez a la procuraduría general de la República.

Ustedes recordarán que Guerrero estuvo en la Procuraduría de manera pública por lo menos en cuatro ocasiones aunque se dice que hubo otras que no conocimos.

El periódico Diario Libre dijo en ese momento que la magistrada Miriam Germán se había ocupado personalmente del interrogatorio de Guerrero, quien fuera ministro de hacienda de Danilo Medina y de quien en su momento se dijo violaba la ley porque se mantuvo a la cabeza de una entidad del mundo financiero en calidad de socio de un importante contratista del Estado a pesar de su posición publica.

Aunque hasta el momento no se conoce de acusación contra Guerrero los medios indicaron en febrero que el ex funcionario era investigado por varios delitos, entre ellos: asociación de malhechores, desfalco y estafa contra el Estado.

Además, falsedad de documentos públicos, lavado de activos provenientes de delitos de corrupción administrativa y de cometer irregularidades en su declaración jurada de patrimonio, la cual supera los mil millones de pesos.

El caso de guerrero es una de las investigaciones dormidas, en las que la gente pregunta de vez en cuando como es el de la ex ministra de la juventud Kimberly Taveras.

La respuesta a este proceso la dio ayer la magistrada yeny Berenice Reinoso quien dijo que el ministerio público no descansa y que mantiene las líneas de investigación abiertas en los distintos procesos.

Eso de dormir con ropa resulta incomodo hasta para los más puritanos, no importa el aire acondicionado cuando el polvo del Sahara o la procuraduría calientan todo.