Hallan ballena muerta en playa de Nueva York

Una gran ballena jorobada de casi 40 pies (13 metros) de largo fue hallada muerta, flotando cerca de Great Kills Park, en la costa de Staten Island (NYC). El enorme mamífero fue visto “flotando en alta mar” y la causa de la muerte aún no se ha determinado, dijo al New York Post Rob DiGiovanni, fundador y científico jefe de la Sociedad de Conservación Marina del Atlántico. (Seguir leyendo…)

