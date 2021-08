A pesar de los comentarios machistas y chistes de mal gusto acerca del olor genital de las mujeres, el olor vaginal, en circunstancias normales, no es desagradable. Pero el secretismo que suele rodear a los asuntos relacionados con la sexualidad femenina no hace sino aumentar la confusión sobre lo que es normal y lo que no. (Seguir leyendo…)