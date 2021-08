El prospecto de los Yankees de Nueva York, Luis Gil, tuvo un debut brillante en la MLB, en el encuentro del martes ante los Orioles de Baltimore. (Seguir leyendo…)

Video: Luis Gil consiguió su primer ponche en la MLB con una poderosa recta de 99 millas:

Throwin' 99 for his first Major League strikeout 🔥

Congrats Luis Gil 🙌 pic.twitter.com/vVKXiDVApW

— New York Yankees (@Yankees) August 3, 2021