‘Lo que Margarita habló con Gonzalo’

Altagracia Salazar

Despertarse una viernes 13 y en el mes de agosto para leer cientos de especulaciones sobre la conversación de la ex vicepresidenta, ex primera dama y ex esposa del ex presidente por el PLD y ex candidato presidencial por la FUPU, Leonel Fernández, en su reunión con el también ex candidato presidencial por el PLD es casi falta de oficio.

De todo lo especulado lo único cierto es que doña Margarita es una ex rodeada de muchos ex.

Que si la doña fue a decirle que se va a tirar, que si Danilo mandó a que se tomaran una foto, que si tratan de dar una imagen de PLD unido.

Vean la foto: una oficina seca sin una florecita, la pizarra al fondo que solo da trabajo y dos personas mas contentas que quien se saca el premio, no pegan.

Toda especulación es posible para un PLD en que Danilo es dueño y nadie es líder. Lo que es peor a pesar de los esfuerzos públicos desde el Cibao de Abel Martínez y Francisco Domínguez Brito todos saben que igual que el año pasado Danilo tomará la decisión de la candidatura el solito porque ese partido es suyo.

Ese mundo atrincherado en su soledad y con media familia presa o amenazada debe atemorizar a personas que, según dicen, ni siquiera pueden hablar con el.

Por eso creo que la interpretación más certera en el mar de especulaciones que circula en medios y redes, es que Danilo los juntó porque les considera un mal menor y que los consejeros de relaciones públicas indicaron que juntarse y reírse es bueno.

Por lo demás es posible que Gonzalo haya invitado a Margot a darse un tirón en una hermosa playa de Barahona para sacarse la sal con sal y a ver si saca del letargo su proyecto de Perla del Sur, mas que frío, congelado desde que el poder se alejó de su entorno.