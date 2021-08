Dan de alta a la chichí prematura “más pequeña del mundo”

Cuando Kwek Yu Xuan nació el pasado mes de junio en Singapur pesaba 212 gramos. Trece meses después, la niña salió del hospital con 6,3 kilos. Sus padres tienen que conectarla a un ventilador de oxígeno, debido a una enfermedad crónica pulmonar que le impide respirar con normalidad, pero la pequeña ya es capaz de gatear y de alimentarse con biberón. (Seguir leyendo…)

Smallest #baby discharged from hospital in Singapore

▪️Kwek Yu Xuan was was born about three months premature. Her weight was 212g.

▪️She was discharged on July 9 after a 13-month stay in hospital, and is believed to be the #world's tiniest baby to #survive premature birth. pic.twitter.com/DgnwdmksOQ

