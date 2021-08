Gato pelotero

Un gato ‘salta al ruedo’ durante un partido de béisbol en Nueva York.

La aparición de un gato en el Yankee Stadium en Nueva York (EE.UU.) obligó este lunes a interrumpir un partido de béisbol durante varios minutos, mientras los empleados trataban en vano de atrapar al felino, informan medios locales.

Yankee Stadium security chases a cat around the field for nearly four minutes and never gets its hands on what might be the most elusive animal that ever lived pic.twitter.com/w2HR4H3HaW

— Jomboy Media (@JomboyMedia) August 3, 2021