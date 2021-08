El doble de Dwayne Johnson

Un policía es una nueva estrella de las redes sociales por su asombroso parecido con ‘La Roca’.

Un oficial de policía del estado de Alabama se ha convertido en estrella de las redes sociales debido a su asombroso parecido con el actor y exluchador estadounidense Dwayne ‘La Roca’ Johnson.

Eric Fields, teniente de patrulla del condado de Morgan, se hizo viral luego de que la Oficina del Sheriff compartiera la semana pasada en su cuenta de Facebook una foto del agente al lado de un coche policial, que logró ya casi 2.000 ‘me gusta’ y más de 1.000 comentarios. «Se parece a ‘La Roca’, de verdad», afirmaron algunos usuarios. «¡Este tipo necesita ser el doble de Dwayne en las películas!», apuntaron otros. (Seguir leyendo…)

.@TheRock doing double duty as an Alabama sheriff?

Nope!

That’s Lt. Eric Fields, 6’2”, 230 pounds, husband and father of two.

A good guy doing good things.

And the biggest #TheRock fan ever!

August 24, 2021