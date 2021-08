José Canseco quiere que Alex Rodríguez se pierda en el Field of Dreams.

ARod posteó un video con el uniformado caminando para dentro de las plantas de maíz que rodean el estadio donde se va a jugar con el mensaje «Campo de Sueños».

Canseco, en tanto, no dejó pasar el momento para burlarse de Rodríguez y le respondió con la frase: «Ojalá se pierda por allí».

Maybe he’ll get lost in there https://t.co/ABlbyRx0xs

— Jose Canseco (@JoseCanseco) August 12, 2021