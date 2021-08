El mejor de la NBA

La dura respuesta de LeBron James por no recibir votos al mejor jugador de la actualidad en la NBA.

Bron responds to receiving no votes from polled NBA executives and scouts for the best player heading into next season

KD and Giannis were voted No. 1 🍿 pic.twitter.com/83DTMJFmSO

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 19, 2021