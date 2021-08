‘Atacante suicida de ISIS’ mata a 13 en el aeropuerto de Kabul

Daily Mail

Dos explosiones en el aeropuerto de Kabul mataron al menos a 13 personas, incluidos niños, e hirieron al menos a tres soldados estadounidenses pocas horas después de que funcionarios de inteligencia advirtieran de una amenaza inminente para la multitud reunida allí que intentaba escapar de los talibanes.

La primera explosión fue causada por un atacante suicida de ISIS con chaleco, que detonó frente al Hotel Baron, en el aeropuerto Abbey Gate de Kabul, según Fox News y Politico. Los occidentales se alojaban en el hotel antes de sus vuelos de evacuación.

Se informó de una segunda explosión en la puerta de la abadía del aeropuerto, donde las multitudes se han reunido durante más de una semana con la esperanza de ser colocadas en uno de los vuelos de evacuación. Esa explosión fue causada por un coche bomba, según informes no confirmados.

#BREAKING : Second explosion hit Baron Hotel near #Kabul airport where Americans were rescued last week. Casualties reported. pic.twitter.com/GsQ6tl2VfO

— Dr. APR 🇮🇳🍁 (@drapr007) August 26, 2021