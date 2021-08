Así celebraron los talibanes la salida de Estados Unidos de Afganistán

Un video muestra a varios talibanes disparando sus armas hacia el cielo a modo de celebración tras la evacuación de las últimas tropas estadounidenses de Kabul. En un comunicado, la organización declaró la “independencia total” de Afganistán y dijo que no permitirá que el país se convierta en nido de terroristas. (Seguir leyendo…)

Hundreds of tracer rounds are streaming into the sky at the airport. Taliban evidently celebrating victory pic.twitter.com/qVfxMCZ6Ik

— Murad Gazdiev (@MuradGazdiev) August 30, 2021