Explosión en el aeropuerto de Kabul; reportan víctimas

Daily Mail

Ha habido una explosión en el aeropuerto de Kabul pocas horas después de que los funcionarios advirtieran sobre una amenaza de bomba «inminente» de ISIS, mientras que hasta 1.500 estadounidenses permanecen varados en Afganistán y se agota el tiempo del alto el fuego de los talibanes.

‼️ Una explosión se produce a la entrada del aeropuerto de Kabul https://t.co/DoSLNCfZuM pic.twitter.com/Wvch6TNPs6 — RT en Español (@ActualidadRT) August 26, 2021

El embajador interino de Estados Unidos en Kabul sigue afirmando que es seguro para los estadounidenses llegar al aeropuerto a pesar de una amenaza de bomba ‘inminente’ y de disparos para dispersar a las multitudes mientras se acerca la misión de rescate para sacar a todos antes de que se acerque la fecha límite del 31 de agosto de los talibanes.

Un avión italiano que transportaba a 100 refugiados fuera de Kabul recibió disparos el jueves cuando la misión de rescate para sacar a los refugiados y ciudadanos extranjeros varados de Afganistán se volvió más tensa, y el tiempo se agotó antes de la fecha límite de los talibanes para sacar a todos a tiempo.

El portavoz del Pentágono, John Kirby, ha negado los informes de que Estados Unidos se retirará por completo de Afganistán en las próximas 36 horas, insistiendo en que las tropas permanecerán «hasta el final de la misión» sin decir cuándo será, a pesar de una situación cada vez más tensa en el terreno.

Todavía hay hasta 1.000 estadounidenses en Afganistán que Ross Wilson, el embajador interino de Estados Unidos que se encuentra en el aeropuerto, dice que no se comunicó con el gobierno para obtener ayuda para huir.

Wilson dijo el jueves por la mañana que todavía hay «formas relativamente seguras» de llegar al aeropuerto de Kabul a pesar de que los talibanes están formando puntos de control a su alrededor.

También afirmó que a los ciudadanos estadounidenses se les había dicho hace meses que se fueran, pero ignoraron las advertencias y ahora ‘se encuentran en una posición en la que no quieren estar’.

Dijo que su oficina está haciendo ‘llamadas telefónicas’ para averiguar cuántos estadounidenses todavía están en Kabul y quieren salir, pero no está claro qué más están haciendo.

CNN citó el jueves a un funcionario anónimo que dijo que Estados Unidos pondría fin a sus esfuerzos de evacuación el sábado, tres días antes de la fecha límite del 31 de agosto, a pesar de que hasta 1.000 estadounidenses permanecen en Afganistán.

Kirby lo ha negado, y tuiteó el jueves que Estados Unidos seguiría evacuando a la gente «hasta que termine la misión», pero sin dar ninguna garantía de cuándo será.

“Las operaciones de evacuación en Kabul no terminarán en 36 horas. Continuaremos evacuando a tantas personas como podamos hasta el final de la misión », tuiteó Kirby.

El miércoles, el secretario de Estado Antony Blinken dijo que 500 estadounidenses se habían puesto en contacto para pedir ayuda para salir. Las tropas estadounidenses volaron tres helicópteros hacia Kabul para rescatar a 12 personas que no pudieron llegar al aeropuerto el miércoles.

Pero quedan hasta 1.000 en el país. Blinken dijo que esas personas no han pedido ayuda al gobierno para escapar. Ross Wilson, embajador interino en Afganistán, dijo el jueves por la mañana que muchas personas no se fueron cuando tuvieron la oportunidad y ahora «se encuentran en una posición en la que preferirían no estar».

Dijo que su oficina estaba llamando a todos los que estaban en la lista oficial, pero no indicó qué más se estaba haciendo.

Hay cientos de afganos reunidos en el aeropuerto junto con ciudadanos extranjeros y el tamaño de la multitud lo convierte en un objetivo perfecto para los talibanes.

Gran Bretaña ahora les está diciendo a sus ciudadanos que cualquiera que aún no haya podido salir debería correr hacia la frontera y buscar refugio en Pakistán.

Hameed Ullah, el jefe del equipo de Salud del Coronavirus en la frontera de Chaman, dijo que 18.000 personas cruzan diariamente a Pakistán desde Afganistán, 6.000 más de lo habitual.

Estados Unidos no les ha dicho a sus ciudadanos que vayan a la frontera y los funcionarios del Departamento de Estado ni siquiera saben cuántos quedan en el país, queriendo irse.

Durante la noche, 5.100 personas salieron de Kabul en aviones militares estadounidenses. Otros 8.300 se salvaron gracias a los vuelos de la coalición. El total, 13.400, fue drásticamente menor que los 19.000 rescatados en las 24 horas anteriores.