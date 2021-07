Rafael Devers llega a los 100 jonrones

Rafael Devers conectó dos jonrones, incluido el de la ventaja en la quinta entrada, para que los Red Sox de Boston asestaran su segunda derrota consecutiva al abridor Gerrit Cole en el Fenway Park, al imponerse el viernes 6-2 sobre los Yakees de Nueva York. (Seguir leyendo…)

All 100 of Rafael Devers' career home runs.

You're welcome. pic.twitter.com/4XoiVglEMb

— Red Sox (@RedSox) July 24, 2021