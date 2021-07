Fotos | Pamela Sued y sus 20 tatuajes

Pamela Sued por Instagram:

“Hoy 17 de Julio se celebra «El Día Internacional del Tatuaje» 🙈😮 [definitivamente hay un día para todo jajaja]. Pues como ustedes saben soy fan, me hice mi primer tatuaje a los 18 años [muy consciente esperé la mayoría de edad, aunque vivía con mis padres en ese entonces…

fue todo un evento mostrarles la «travesura»].”

“Al día de hoy tengo 20 «tatuajitos»… todos los amo, todos me encantan y todos significan algo para mi. Me he tatuado fuera del país [Las Vegas y Amsterdam] peroooo debo decir que mi artista estrella tatuadora está aquí en RD 🇩🇴👊🏼 la super @glendapriego [de ella tengo aproximadamente 12 tatuajes]. ¡LOVE YOUUUU!”

“Sé que este tema puede tornarse controversial, para muchos esto es rebeldía, para otros una agresión a Dios; para mi es arte, una forma de expresión, una decisión muy personal y para nada en lo absoluto la definición de una persona. A una persona la definen su comportamiento, sus valores, amabilidad, coherencia, carácter.”

“En fin, felizzz día amigos tatuados 😝🤟🏼.”