EEUU invierte millones para criar más monos de prueba

Fox News: Según los informes, el gobierno de Estados Unidos Está invirtiendo millones de dólares para criar más monos en nombre de la investigación biomédica después de que la escasez de animales empeoró durante la pandemia de covid-19.

Según la revista científica Nature, la demanda de primates no humanos en los EE. UU. Se ha disparado cuando los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de EE. UU. Otorgaron subvenciones para estudiar el VIH / SIDA y el coronavirus requirió el uso de animales en las pruebas de vacunas el año pasado.

La publicación informó el jueves que los NIH habían invertido alrededor de $ 29 millones durante los últimos dos años en alojamiento y cuidado de primates, además de otras «mejoras de infraestructura» en los siete Centros Nacionales de Investigación de Primates (NPRC) de EE. UU. Y que se espera que la agencia gaste otra $ 7.5 millones para octubre.

El Presupuesto en Resumen del FY2022 del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. (HHS) incluye $ 30 millones adicionales para respaldar un aumento del 27% en la financiación de la infraestructura de recursos de primates no humanos en los NPRC y el Centro de Investigación de Primates del Caribe (CPRC).

«Estos recursos abordarán las necesidades de capacidad de espacio e infraestructura, como la compra y el transporte de animales, junto con inversiones para ampliar la vivienda y el espacio de apoyo», escribió la agencia en su solicitud.

Según el informe de Nature, alrededor de $ 8 millones de fondos recientes para los NPRC provienen de la Ley CARES (Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus) de 2020.

Los NPRC tienen más de 22.000 animales, incluidos roedores como ratas, ratones y topillos.

Los macacos Rhesus son los primates no humanos más comúnmente utilizados en los programas de investigación del NPRC y el sitio web de los centros explica que esto se debe a «vínculos biológicos» similares entre los animales y los humanos.

También se incluyen en las pruebas babuinos, macacos cynomolgus y coletas, titíes y monos ardilla.

«Las especies animales se comparan cuidadosamente con los estudios de investigación para garantizar resultados científicos válidos que sean aplicables a la salud humana», afirma el sitio.

Los científicos de EE. UU. Utilizaron 68,257 primates no humanos en 2019, según el «Informe anual sobre el uso de animales por año fiscal» del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura (USDA).

En declaraciones al director de la División de Coordinación de Programas, Planificación e Iniciativas Estratégicas de los NIH, James Anderson, Nature se enteró de que los NIH habían convocado a un comité interno en 2020 para priorizar los proyectos que necesitaban los monos de investigación y que China había detenido el suministro de macacos cynomolgus al inicio de la pandemia. .

La experimentación con animales ha sido muy controvertida y los grupos de derechos de los animales se han enfrentado con los científicos sobre el tema durante años.

Muchas aerolíneas importantes decidieron no transportar primates no humanos debido a la oposición, lo que dificulta el transporte.

Sin embargo, aunque las cuestiones sobre la ética y la moral siguen siendo temas de acalorada discusión, los científicos afirman que los primates no humanos han sido fundamentales en las pruebas de vacunas y terapias.

Una de las «Preguntas frecuentes» del sitio web de NPRC responde a las acusaciones de abuso o maltrato de los animales, indicando que se siguen las regulaciones y pautas establecidas por las agencias gubernamentales.

«Brindar el mejor cuidado compasivo a los animales del NPRC es una prioridad principal y ayuda a garantizar que los resultados de la investigación sean científicamente válidos. El personal del NPRC monitorea a los animales a diario para abordar rápidamente cualquier inquietud, y todos los animales reciben chequeos anuales completos, al igual que los humanos», agregó. centros dijeron.

«Los NPRC siguen las regulaciones y pautas establecidas por los NIH, el USDA a través de la Ley de Bienestar Animal y los comités institucionales de cuidado y uso de animales. Además, todos los NPRC mantienen la acreditación AAALAC Int., El estándar de oro en el cuidado de los animales».

«¿Qué pasa si [una pandemia] vuelve a ocurrir, con otro virus en tres años?» Anderson preguntó a Nature. «Queremos estar preparados para eso».