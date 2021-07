‘La misma vaina’ (video)

Altagracia Salazar

La mayoría de los diarios dominicanos traen en su portada la rueda de prensa de la policía haitiana donde se revela que el magnicidio del presidente Jovenel Moise se habría planeado en un hotel de la República Dominicana con fotos y todo.

Solo dos traen la historia, muy completa de la cadena caracol de Colombia que detalla todos los pasos que llevaron al asesinato de Moise, desde el reclutamiento de los ex militares colombianos hasta el momento actual.

La versión colombiana que también empieza a debatirse hoy en el editorial del diario haitiano Le Nouvelliste llega a la conclusión de que el beneficiario ultimo del crimen es el actual primer ministro Claude Joseph quien habría sido sustituido al día siguiente de su posición luego que el presidente Moise designara a Ariel Henry producto de un acuerdo político para favorecer la organización de las elecciones.

En las novelas y películas el beneficiario ultimo siempre tiene que ver con el crimen.

Llamo la atención sobre esta situación porque es evidente que de uno y otro lado de la isla, los sectores mas corrompidos se convierten en patriotas utilizando el país de al lado como cuco.

Leonel Fernández demostró eso en su famoso viaje a Haiti en el que fue sorpresivamente atacado nadie sabe por quienes pero que se tradujo de un aumento de su popularidad que pasó de un 38 a un 62% explotando en nacionalismo criollo.

En Haiti ahora están haciendo lo mismo quienes quieren quedarse en el poder y evitar una investigación profunda del magnicidio.

Varias personas decentes me enviaron un articulo escrito por una persona que debería estar preso porque le endulzó el cerebro con el tema haitiano. A uno lo bloquiè porque en definitiva le gusta tanto esa canción que no escucha razones.

Los haitianos tienen que resolver sus problemas allá y nosotros los nuestros acá pero hay que estar claro y ser objetivos las razones humanitarias de abrir la frontera son para la gente de allá que no tiene comida y para los de acá que no tienen otro mercado donde vender sus productos y esa es la única verdad monda y lironda.