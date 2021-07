(clic en foto para ampliar)

Joaquin Phoenix calvo, pansú y descalzo parece irreconocible mientras se transforma en el personaje principal en el set de la próxima película de Ari Aster, ‘Disappointment Blvd.’

This is Joaquin Phoenix, my huge celebrity crush pic.twitter.com/CA2j1Cg3Wn

— C. (@_skjaldmo) July 27, 2021