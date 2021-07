¿Quién puede visitar a Jean Alain?

Los familiares del ex procurador Jean Alain Rodríguez no pueden visitarlo en la cárcel Najayo, solo sus abogados tienen permitido verlo. Pero este no es un caso particular, ningún privado libertad tiene este acceso, debido a los protocolos por el coronavirus. De acuerdo a una fuente del Nuevo Modelo Penitenciario, los internos de ningún centro no tienen derecho a visita de familiares por el coronavirus. (Seguir leyendo…)