Eran guineos y no plátanos

Altagracia Salazar: Lo que había en la caja fuerte de Jean Alain Rodríguez eran guineos no plátanos, como se había entendido y extendido.

Es necesario recuperar el hecho intrascendente en si mismo porque motivó una de las discusiones mas fuertes y un importante momento procesal del conocimiento de medida de coerción contra el ex procurador general de la República.

Las supuestas filtraciones de audio tanto de la defensa de Jean Alain como de los momentos procesales que inició la página de Roberto Cavada y que luego se propagaron a cientos de paginas y redes sociales, destacan los malletazos de la jueza por la discusión de la veracidad de la firma, que fue reconocida por el ex funcionario, pero nadie ha sacado a colación la discusión de honor de Jean Alain para que constara que eran plátanos no guineos como en efecto se encontró en su caja fuerte.

Un miembro de la defensa, que contó la especie, no dejaba de sorprenderse de como el ex procurador consideraba el hecho de que se dijera habían encontrado guineos y no plátanos era ofensivo para él.

La categorización social de las musáceas que se consumen en el país es un remanente del período histórico de la España Boba en que los criollos de la hispaniola no podían esperar que maduraran los plátanos para comerlos, como se estilaba hasta entonces dando origen a dos importantes aportes a a la culinaria dominicana que son el mangú y el tostón.

Menospreciar el guineo verde que por abundante es barato y discutir eso en un juicio habla de la clase de ser humano o del ser humano “de clase” que pronto residirá en Najayo.