8 mil carnets del DNI en manos de quién…

Altagracia Salazar: Yo no sé, ni me interesa saber, para que sirve un carnet del DNI si usted no trabaja en el DNI pero me gustaría saber para qué sirven 8 mil carnet del DNI en manos de 8 mil personas que no tienen nada que ver con el DNI.

No es que he dejado de pensar en las ultimas horas, ni de recordar la cantidad de personas vinculadas a actos delictivos que han aparecido a lo largo de los últimos años con los susodichos carnets, pero el número resulta tan excesivo que tiene que llamar la atención.

Si usted piensa que 8 mil personas es la capacidad del legendario estadio Tetelo Vargas a casa llena tiene que imaginar el Tetelo lleno de supuestos agentes del DNI que no sirven para nada y que andan con un documento como patente de corso.

De DNi han sacado un estadio de gente sería el titular.

Lo ultimo que ví anoche, antes que el sueño me venciera, fue el esfuerzo del secretario general del PLD el señor Charlie Mariotti quien se afanaba en twitter por reclamar los éxitos de los gobiernos de su partido y le faltó ese: meter un play de gente el DNI. Tantos carnets que ruedan por los nuevayores.

Con el desorden institucional agravado por el PLD pasa como con la corrupción del PLD. Quienes marchamos y nos afanamos en enfrentar la corrupción y la impunidad no teníamos idea del tamaño de esa corrupción. Si usted piensa que solo los casos investigados rondan los 40 mil millones de pesos y que son cuatro. ¿hasta donde llegará el número?

No creo que antes de llegar el PLD al poder esto fuera un valle de rosas que no lo era. Pero llevaron el asunto tan lejos en su creencia de que nunca se bajarían del palo, que darle un poquito de orden o volver al mínimo que alguna vez existió será un esfuerzo de titanes.

Relacionado:

– Más sobre el supuesto narco con carnet del DNI

– Confiscan drogas a tres criollos en El Bronx