Arthur acaba tras 25 años en emisión

Arthur ha sido cancelado después de 25 temporadas dejando devastados a los fanáticos de todo el mundo.

El querido programa de PBS, que sigue al oso hormiguero titular, su familia y amigos Buster, Francine, Muffy, Binky y Brain, es la serie animada para niños de mayor duración en la historia de Estados Unidos, habiendo emitido 249 episodios desde su debut en 1994.

La noticia de su final surgió durante una entrevista con Kathy Waugh, quien originalmente desarrolló el programa a partir de los libros de Marc Brown.

Hablando en el podcast Finding DW con Jason Szwimer, dijo: «Arthur ya no está en producción. Tuvimos nuestra fiesta de despedida hace dos años.

«Creo que [PBS] cometió un error, y creo que Arthur debería volver y sé que no soy el único que piensa que cometieron un error.

«No sé si fue un problema de calificaciones o si sentí que era necesario retirarlo. Para mí, se sintió siempre verde, como si nunca fuera a terminar, pero terminó, terminamos el último episodio, la temporada 25, hace dos años».

Se ha confirmado que la última temporada de Arthur se emitirá en el invierno de 2022.

«Arthur seguirá estando disponible en PBS Kids durante los próximos años», dijo a IGN Carol Greenwald, productora ejecutiva de la serie.

«El productor GBH y PBS Kids continúan trabajando juntos en contenido adicional de Arthur, compartiendo las lecciones de Arthur y sus amigos de nuevas maneras».

Los fanáticos han estado ocupados lamentando el final del programa, y muchos se han tomado el tiempo para recordar su icónico tema musical Believe in Yourself de Ziggy Marley and the Melody Makers.

«Dado que se canceló después de 25 años, aceptemos que el tema de Arthur es un éxito», escribió uno.

Haciendo eco del estado de ánimo de todos los niños de los 90, otro agregó: «Arthur ha sido cancelado y no, no estoy bien».

En 2019, la temporada número 22 de Arthur anunció casualmente que el maestro Ratburn se casaría con un ratón macho y muchos elogiaron la historia LGBTQ +.