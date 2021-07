Ataque con líquido desconocido en NYC

Nueva York.–Un hombre de 57 años sufrió quemaduras de segundo grado luego de ser rociado en su espalda con un líquido desconocido en un ataque no provocado en el centro de Manhattan, según reportes policiales. Seguir leyendo…)

Chequea video a continuación

🚨WANTED🚨for an Assault near West 47 Street & 6 Avenue #midtown #manhattan On 7/5/21 @ 10:01 PM Reward up to $3500 Seen him? Know who he is? Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! #yourcityyourcall pic.twitter.com/7q8QjjGsZ4

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) July 13, 2021