Raulín Rosendo: Mi más sinceras disculpas y alto sentido de consideración a todos mis fanáticos que estuvieron esperando por mi tan anunciada actuación. Vine con todo el amor del mundo haciendo un sacrifico en medio de la pandemia para compartir un segmento con mi colega Yiyo Sarante en los Premios Soberano, pero todavía no he recibido la explicación del por qué no salió al aire nuestra participación.

