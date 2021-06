República Dominicana.- “Voy con RD$200, compro un chin de pollo y los condimentos para sazonarlo. No dan para comprar dizque arroz y pollo. Si uno no va con RD$500, uno no puede hacer comida”, comienza a explicar Lucila sobre lo que pasa cuando sale a buscar los ingredientes del almuerzo.habría dejado”, cuenta Marichal Montero, de 54 años. (Sigue leyendo…)