El combate más desigual y surrealista del boxeo

Lamar Odom, dos veces campeón de la NBA y uno de los personajes más polémicos del deporte en las últimas décadas, ha vuelto a reclamar la luz de los focos de la actualidad aunque en esta ocasión nada tiene que ver con sus problemas extradeportivos.

El que fuera Mejor Sexto Hombre de la NBA en 2011 anunció el pasado mes de enero que su siguiente aventura profesional era subirse al ring para enfrentarse a Aaron Carter, cantante y hermano del ex miembro de los Backstreet Boys Nick Carter, en un combate de boxeo.

Una pelea, organizada por la promotora Celebrity Boxing y celebrada en el Casino Showboat en Atlantic City, que terminó en el segundo asalto cuando Odom, de 41 años soltó su mano izquierda y su puño impactó en la cara del cantante, que cayó al suelo dando la victoria por KO al ex jugador de Lakers, Clippers, Mavericks, Heat y Baskonia, entre otros.

Lamar Odom with the first round knockdown of Aaron Carter pic.twitter.com/Ulh6A1ShW2

Aaron Carter wants no more! Lamar Odom wins in the second round of our #CelebrityBoxing Main Event!

PPV: https://t.co/Y5CALKKtmw pic.twitter.com/trXIjiasB1

— FITE (@FiteTV) June 12, 2021