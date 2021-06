Tráiler del regreso de ‘iCarly’

La «youtuber» original se adapta a los nuevos tiempos nueve años después del final de la serie.

El 17 de junio la plataforma estadounidense Paramount+ estrenará ‘iCarly’, el revival de la mítica serie infanto-adolescente de Nickelodeon. Miranda Cosgrove vuelve a ponerse en la piel de la vlogger Carly Shay nueve años después del final de la serie original.

Welcome to the new #iCarly! 👋 Stream the first three episodes June 17, only on #ParamountPlus. https://t.co/aOeGiDOmJQ pic.twitter.com/v7l8xZtW4J

— Paramount+ (@paramountplus) June 1, 2021