Muere actor de “Salvados por la campana”

El actor Frank Bonner, quien interpretó a Mr. Harrington en «Saved by the Bell: The New Class», así como a Herb Tarlek en la comedia «WKRP en Cincinnati», murió a los 79 años. Bonner falleció «pacíficamente» en medio de una batalla con la demencia corporal de Lewy, dijo su familia a TMZ.

Como Herb en «WKRP» a finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980, Bonner fue el vendedor por excelencia con un traje a cuadros llamativo y mocasines blancos, a pesar de luchar como gerente de ventas de una estación de radio.

El actor se dedicó a dirigir en algunos episodios de «WKRP» y más tarde repitió el papel a principios de los 90 en «The New WKRP in Cincinnati».

Actuó en «Saved by the Bell: The New Class», interpretando al personaje Mr. Harrington. Bonner dirigió varias de las comedias más grandes de la década, incluyendo «¿Quién es el jefe?», «Jefe de la clase» y «Newhart», protagonizada por la leyenda de la comedia Bob Newhart.

Su fallecimiento ha inspirado condolencias y elogios, especialmente de fans como de profesionales de los medios en las redes sociales.

*Contenido traducido de Nypost.com