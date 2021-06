Con to’ y carajito agarrao’

Madre apara a mano limpia una pelota en la tribuna con su hijo en brazos en la MLB.

Muy atenta estaba la mujer que con su hijo en su brazo izquierdo, utilizó el derecho para calcular el momento en el que debía atrapar ese foul. El bateador de los Cachorros y todos los aficionados del estadio vieron la acción por las pantallas del estadio y aplaudieron a la valiente mamá.

The award for most epic foul ball catch in 2021 goes to… this mom.

She catches it with one hand while holding on to the baby tightly. #mlb pic.twitter.com/80YyBUl5X4

