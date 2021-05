Video | Miguel Cabrera supera a Babe Ruth

El venezolano Miguel Cabrera finalmente acabó con su “Maldición del Bambino” particular. El cañonero de los Tigres empató a Babe Ruth en la lista histórica de hits tras una semana yéndose en blanco. El sencillo en la segunda entrada del viernes que dio Cabrera ante los Twins fue el hit número 2,873 de su carrera, con lo que igualó con “El Bambino”. Luego añadió otro imparable en el cuarto tramo, para apoderarse en solitario del 45to lugar de todos los tiempos. (Seguir leyendo…)

Another milestone for @MiguelCabrera ! That was his 2,873rd career hit, tying Babe Ruth for 45th on MLB's all-time list. #DetroitRoots pic.twitter.com/wOf7Ig0Vmq

Now @MiguelCabrera stands alone in 45th place with 2,874 hits, snapping the tie with Babe Ruth. Next up, Mel Ott (2,876)! #DetroitRoots pic.twitter.com/oE8xKfO5rC

