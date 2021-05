Descubren un hueso de mamut de la Edad de Hielo

Dos buzos de Florida descubrieron un hueso de mamut que posiblemente se remonta a la Edad del Hielo mientras buceaban en un río local, según los informes.

Derek Demeter y Henry Sadler encontraron el hueso de cuatro pies y 50 libras en el río Peace cerca de Acadia el domingo pasado, y lo llamaron un descubrimiento «asombroso».

«Henry es mi compañero de buceo», dijo Demeter, director del Seminole State Planetarium, a FOX 35 Orlando. «Me gritó y me dijo: ‘Oye, Derek. ¡Encontré algo!’ ¡Oh Dios mío!’ Fue realmente genial».

La pareja cree que el hueso perteneció a un mamut colombino, que vagó por Florida hace entre 2,6 millones y 10.000 años; sin embargo, la edad real es difícil de determinar.

«Este es mucho más denso, así que pensamos que está en algún punto intermedio. Probablemente 100.000 años», dijo Demeter a FOX 35.

Como paleontólogos aficionados, la pareja ha desenterrado varios otros huesos: el mismo día, descubrieron partes de un tiburón extinto y el diente de un tigre dientes de sable.

"Like astronomy, it’s time traveling. It plays with the imagination so you go ‘wow, what was going on at this time?’”

