Tekashi en República Dominicana

Tekashi 6ix9ine por Instagram: «Para todos mis fans, los amo… lamento haber estado alejado de la música. En realidad, no estoy contento. La fama y el dinero no significan nada para mí porque no me dan alegría. Digo todo esto porque cuando estás persiguiendo tus sueños en la vida recuerda que Dios es lo primero. Nunca pierdas eso de vista. Él te bendice en la vida porque ve lo bueno en tu corazón y con esa bendición aprendes a bendecir a los demás. Continuaré mi viaje para encontrar la felicidad dentro de mí y encontrar la alegría que una vez tuve.»