Declaran estado de emergencia ante colapso planta química en Florida

La autoridades del condado Manatee, al este de Florida, ordenaron la inmediata evacuación de los alrededores de la planta química Piney Point, por el inminente colapso de uno de los tanques que contiene cientos de millones de galones de agua contaminada. La patrulla de carreteras cerró las vías adyacentes.

Due to a possible breach of mixed saltwater from the south reservoir at the Piney Point facility, I have declared a State of Emergency for Manatee County to ensure resources are allocated for necessary response & recovery.

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) April 3, 2021