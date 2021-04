NY | Locutor dominicano ‘Coco’ Cabrera revela que tiene cáncer de piel

Alipio Coco Cabrera

«Los médicos me han diagnosticado un cáncer de piel el que me obliga a someterme a una intervención quirúrgica! Pero mi fe en Dios y lucha por vencer el mal es cada día más grande y poderosa! Sé muy bien que papá Dios quiere que siga dándole a alegría a mi pueblo a través de la radio y confío en que a la hora de la verdad tú Dios estés dentro de ese quirófano dirigiendo al personal médico. Muchas gracias por el gran apoyo recibido por mi familia y radioyentes que desde que se enteraron me han puesto en cadena de oraciones! Gracias mil por las plegarias»