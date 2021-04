La primera astronauta de Emiratos Árabes Unidos

Emiratos Árabes Unidos anunció que Noura al Matrooshi es la primera mujer árabe astronauta, que formará parte del equipo de cuatro elegidos para recibir formación con la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio (NASA) con vistas a integrar futuras misiones al espacio. (Seguir leyendo…)

Space was her passion since childhood… Nora AlMatrooshi, the new member of the UAE Astronaut Programme.#UAEAstronauts #UAEAstronautProgramme@Astronaut_Nora @TheUAETRA pic.twitter.com/TEW5uip0EK

— MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) April 10, 2021