Muere el exlíder de los Bay City Rollers

El exlíder de los Bay City Rollers, Les McKeown, murió a los 65 años, le dijo su familia a la BBC.

La cantante de pop escocesa estuvo al frente de la banda durante su período de mayor éxito en la década de 1970.

Tuvieron éxitos con temas como I Only Wanna Be With You, Bye Bye Baby, Shang-a-Lang y Give a Little Love.

Su familia anunció en línea el jueves que había muerto repentinamente en su casa el martes.

Los Bay City Rollers se convirtieron en sensaciones vestidos de tartán en el Reino Unido y Estados Unidos en la década de 1970. La banda tuvo un gran éxito, vendiendo más de 120 millones de discos.

El vocalista de Edimburgo McKeown se unió en 1973 y se fue en 1978, cuando la banda decidió ir en una dirección más nueva.

Pero luego se volvió a unir para una serie de shows de regreso en 2015.

Como el único miembro restante de la banda, estuvo de gira con el nombre de Les McKeown’s Bay City Rollers hasta el año pasado.