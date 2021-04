Franmil Reyes pega 2 leñazos por encima de los 400 pies

El toletero dominicano perteneciente a los Indios de Cleveland en la MLB, Franmil Reyes dejó plasmado un súper partido en la noche del viernes, registrando un partido donde cosechó dos cuadrangulares por encima de los 400 pies de distancia. (Seguir leyendo…)

